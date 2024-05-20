В «Зенит-Казань» возвращается Валентин Кротков

В «Зенит-Казань» возвращается Валентин Кротков. Об этом сообщила пресс-служба волейбольной команды. Кротков покинул команду в 2021 году, так же как и еще ряд игроков.

Напомним, до своего ухода три года назад Валентин Кротков выиграл с «Зенитом-Казань» 13 трофеев, среди которых награды Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Суммарно же в системе клуба игрок сыграл 153 матча и провел в команде 5 лет.

Напомним, 16 мая волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу в двух номинациях итогов сезона PARI Суперлиги. Итоги были подведены Всероссийской федерацией волейбола.

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Разиль Самигуллин