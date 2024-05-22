Воспитанник казанского «Ак Барса» может перейти в минское «Динамо»
Воспитанник казанского «Ак Барса» и неограниченно свободный агент Кирилл Петров может перейти в минское «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне 34-летний хоккеист отыграл 53 матча за казанский клуб, забросил 3 шайбы и отдал 12 результативных передач.
За свою игровую карьеру Кирилл Петров защищал цвета ЦСКА, «Авангарда» и «Югры». Всего в КХЛ он провел 853 встречи, набрав 378 (181+197) очков.
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