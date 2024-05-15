Альберт Яруллин может вернуться в «Ак Барс»

Воспитанник казанского «Ак Барса» 31-летний защитник Альберт Яруллин, выступавший за челябинский «Трактор» последние три сезона, может снова стать игроком родного клуба. Об этом сообщает портал sports.ru.

В настоящий момент Альберт Яруллин является свободным агентом. По имеющимся данным, «Ак Барс» предложил хоккеисту трехлетний контракт. Зарплата Яруллина в казанском клубе будет ненамного меньше той, что он получал в «Тракторе».

У Яруллина есть и другое предложение — от его нынешнего клуба. Гендиректор «Трактора» Иван Савин лично ведет переговоры с хоккеистом. В Челябинске Альберту готовы предложить двухлетний контракт, причем в финансовом плане соглашение может оказаться даже чуть выгоднее, чем в Казани.

Напомним, вчера в интервью пресс-службе клуба Анвар Гатиятулин поделился своими эмоциями от назначения и ожиданиями от работы в новой команде. Он отметил, что работа в «Ак Барсе» — это серьезный вызов для любого тренера.

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