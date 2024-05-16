Вратарь ХК «Нефтехимик» Александр Судницин заявил о завершении профессиональной карьеры

Александр Судницин, голкипер хоккейного клуба «Нефтехимик», объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь он будет работать тренером.

Александр Судницин провел в составе команды пять сезонов. Его дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся 6 сентября 2013 года в победном матче с «Ак Барсом». Три года спустя Александр Судницин выиграл Кубок Гагарина. А его последняя победа в игровой карьере была одержана в матче с «Нефтехимиком». За это время вратарь сыграл в 175 матчах за «волков».

Напомним, в начале мая хоккейный клуб «Нефтехимик» и защитник Руслан Петрищев расторгли контракт по соглашению сторон. Защитник присоединился к команде в сезоне-2021/2022 и провел 98 игр, заработав 5 очков.

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Разиль Самигуллин