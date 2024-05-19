Сегодня в Москве «Рубин» сыграет со «Спартаком»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» из Татарстана встречается с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая на стадионе «Лукойл Арена». Команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице, и результат предстоящей игры может повлиять на их положение.



Сейчас «Рубин» занимает седьмую строчку турнирной таблицы с 41 очком. Московский «Спартак» идет шестым с 42 очками. Матч начнется в 14.15 по московскому времени.

Напомним, 11 мая казанский «Рубин» одержал верх над «Ростовом» в матче 28-го тура «Мир» Российской премьер-лиги. Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Рената Валеева