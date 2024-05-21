В Казани пройдет международный турнир среди студенческих хоккейных команд

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пройдет международный турнир среди студенческих хоккейных команд. Соревнования пройдут в столице Татарстана 22 мая. Турнир соберет восемь команд из шести регионов России и сборную из Китая. Открытие турнира состоится в 18.00 во Дворце спорта «Спорт Сарае».

В рамках мероприятия пройдет матч открытия между сборной Татарстана и сборной университета Яньтай (КНР). Специальным гостем церемонии станет легенда отечественного хоккея — трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Ирек Гимаев.

Напомним, вчера казанская команда стала победителем Кубка Юнисон среди команд 2014 года рождения. В финале «Ак Барс» обыграл московскую команду системы СКА «Красная Машина Юниор» со счетом 3:1.

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Разиль Самигуллин