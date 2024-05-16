Владимир Федотов может возглавить «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Федотов может возглавить «Рубин». В ЦСКА его сменит Сергей Игнашевич, в настоящее время он является главным тренером «Балтики», которую смог вывести в суперфинал FONBET Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «Рубин» не планирует продлевать контракт с нынешним тренером Рашидом Рахимовым, контракт которого истекает летом. В свою очередь соглашение ЦСКА с Владимиром Федотовым рассчитано до конца сезона-24/25.

Однако в армейском клубе опровергли слухи об отставке Владимира Федотова. Информация о замене Сергея Игнашевича в ЦСКА также не подтвердилась. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Напомним, 9 мая президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что впервые слышит о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин