Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси продана почти за 900 тыс. евро

Первый контракт аргентинского футболиста Лионеля Месси с футбольным клубом «Барселона» был подписан на салфетке и продан на аукционе в Великобритании почти за 900 тысяч евро.



Контракт датируется 14 декабря 2000 года. Размер салфетки — 16,5х16,5 сантиметра.

Также журнал Forbes назвал тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В тройку лидеров рейтинга попали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, гольфист Джон Рам.



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Рената Валеева