В матче 29-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл «Спартаку»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» встретился с московским «Спартаком». Матч состоялся 19 мая на стадионе «Лукойл Арена». Команды разделяло всего одно очко в турнирной таблице, и результат этой игры вывел «Спартак» вперед.

В матче 29-го тура чемпионата России «Рубин» на московской площадке уступил «Спартаку» со счетом 1:3.

Мирлинд Даку забил единственный гол в матче, позволив казанской команде отыграть одно очко. На 77-й минуте игры, защита соперников допустила ошибку на своей половине поля, и Дардан Шабанхаджай, который вышел на замену, перехватил мяч и сделал точную передачу на Даку, который забил гол. Это уже девятый гол Мирлинда в текущем сезоне.



Напомним, 11 мая казанский «Рубин» одержал верх над «Ростовом» в матче 28-го тура «Мир» Российской премьер-лиги. Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Рената Валеева