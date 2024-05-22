Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2024

Вчера, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею прошли заключительные матчи группового этапа. По итогам этих игр определились пары четвертьфиналистов турнира.

Победителем группы А стала сборная Канады, а в группе В не было равных сборной Швеции. Она стала единственной командой, которая прошла групповой этап без потерь, выиграв все матчи.

Пары четвертьфинала:

Канада сыграет против Словакии;

Швеция встретится с Финляндией;

Швейцария сразится с Германией;

сборная США бросит вызов хозяевам турнира — команде Чехии.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранили от участия на мировых турнирах по хоккею под эгидой ИИХФ в 2022 году.

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