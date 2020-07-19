«Татаркино» не получит президентский грант в 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в свой мартовский указ о предоставлении грантов в области культуры. Согласно документу, в этом году «Татаркино» не получит около 10 млн рублей.

Соответствующий указ Минниханов подписал в субботу, 18 июля. Он опубликован сегодня на портале президента РТ.

Документ исключает из списка получателей грантов Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино». Общая сумма, заложенная на гранты сокращается с 339,4 млн рублей до 329,4 миллиона.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов распределил гранты почти на 340 млн рублей между театрами и творческими коллективами.