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Минниханов распределил гранты на 340 млн рублей между театрами и творческими коллективами

19:13, 10.03.2020
Минниханов распределил гранты на 340 млн рублей между театрами и творческими коллективами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рустам Минниханов подписал указ о предоставлении грантов президента Татарстана в области культуры, искусства и кинематографии на 2020 год. Общая сумма грантов составила 339,3 млн рублей.

Гранты получили театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, академический театр имени Галиаскара Камала, Татарская филармония, драмтеатр имени Василия Качалова и «Татаркино». Из коллективов деньги получат Государственный ансамбль песни и танца, симфонический оркестр и фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек».

Ранее сообщалось, что проекты татарстанских некоммерческих организаций выиграли гранты президента РФ на сумму более 76 млн рублей.

ОбществоКультура Татарстан
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