Погода на выходных в Татарстане ожидается дождливой

Гидрометцентр Татарстана рассказал, какая погода ждет татарстанцев на выходных.

Так, в субботу, 18 июля, из-за близости атмосферного фронта на территории Татарстана местами пройдет небольшой дождь, при этом температура воздуха днем составит +23... +28°. Ночью ожидается до +11... +16.

В воскресенье, 19 июля, Татарстан окажется в зоне влияния активного атмосферного фронта северного циклона. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидаются дожди, днем в отдельных районах пройдут грозы с усилениями ветра до 17—22 м/с.

Ночью температура понизится до +13. Днем воздух прогреется до +23... +28°.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснял, что небольшое похолодание в Татарстане связано с тем, что республика вступает в восточную периферию циклона.



Вчера руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в России будет жаркой. При этом он допустил, что в разных регионах страны будет изменчивая погода.

