Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане станет чуть прохладней

Фото: МЧС по РТ

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какую погоду ожидать до конца июля.

По словам профессора, в этом году жара в Казани обусловлена юго-восточными ветрами с Урала и Казахстана. Сейчас республика вступает в восточную периферию циклона, поэтому в ближайшие дни температура понизится до климатической нормы: к 21 июля днем будет 24 градуса, ночью — до 16.

Правда, после понижения профессор не исключил вторую волну повышения температур. Также в Татарстане не исключены ураганы.



Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что в Казани возможно повторение жары 2010 года.

