Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане станет чуть прохладней
Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какую погоду ожидать до конца июля.
По словам профессора, в этом году жара в Казани обусловлена юго-восточными ветрами с Урала и Казахстана. Сейчас республика вступает в восточную периферию циклона, поэтому в ближайшие дни температура понизится до климатической нормы: к 21 июля днем будет 24 градуса, ночью — до 16.
Правда, после понижения профессор не исключил вторую волну повышения температур. Также в Татарстане не исключены ураганы.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что в Казани возможно повторение жары 2010 года.
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