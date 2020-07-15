Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане станет чуть прохладней

16:25, 15.07.2020
Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане станет чуть прохладней
Фото: МЧС по РТ

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какую погоду ожидать до конца июля.

По словам профессора, в этом году жара в Казани обусловлена юго-восточными ветрами с Урала и Казахстана. Сейчас республика вступает в восточную периферию циклона, поэтому в ближайшие дни температура понизится до климатической нормы: к 21 июля днем будет 24 градуса, ночью — до 16.

Правда, после понижения профессор не исключил вторую волну повышения температур. Также в Татарстане не исключены ураганы.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что в Казани возможно повторение жары 2010 года.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем