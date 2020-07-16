Россиянам пообещали жаркую вторую половину лета

Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом он уточнил, что в разных регионах страны будет изменчивая погода, передает «РИА Новости».

Вчера профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что погода в Татарстане чуть понизится до климатической нормы — 24 градусов. При этом ученый не исключил, что за незначительным спадом температур последует вторая волна жары. Также на территории республики возможны ураганы.