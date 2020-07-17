Путин еще не принял решение об отставке Фургала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Он отметил, что глава государства будет анализировать информацию, которая к нему поступает. В том числе в Кремле будут обращать внимание на информацию о продвижении расследования и ситуацию в регионе, который, «безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», передает RT.

Сегодня полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Путин в ближайшее время назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.



Губернатор региона Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.