Трутнев заявил, что врио главы Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, Путин примет решение, основываясь на позиции следственных органов. Когда именно назначат врио губернатора, неизвестно.

«Думаю, долго ждать не придется», — цитирует Трутнева ТАСС.

Он добавил, что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности, и жители Хабаровского края не понимают, что происходит.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 10 июля. Его обвиняют в причастности к организации убийств и покушении на убийство.

