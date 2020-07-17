Новости общества

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трутнев заявил, что врио главы Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

07:54, 17.07.2020
Трутнев заявил, что врио главы Хабаровского края будет назначен в ближайшее время
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, Путин примет решение, основываясь на позиции следственных органов. Когда именно назначат врио губернатора, неизвестно.

«Думаю, долго ждать не придется», — цитирует Трутнева ТАСС.

Он добавил, что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности, и жители Хабаровского края не понимают, что происходит.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 10 июля. Его обвиняют в причастности к организации убийств и покушении на убийство.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем