Андрей Кондратьев рассказал, какие выборы пройдут в Татарстане 13 сентября

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, какие выборы пройдут в республике в единый день голосования 13 сентября.

«Мы без пауз и отдыха движемся к единому дню голосования. В Российской Федерации этой осенью пройдут выборы высших должностных лиц в 18 субъектах РФ. Безусловно, в нашей республике это главные выборы 2020 года, выборы президента Республики Татарстан. Самое главное — понимание этого обстоятельства в обществе есть, и все внимание приковано к этим выборам», — сказал он.

Также в России будут довыбирать депутатов Госдумы, в Татарстане выберут депутата в Нижнекамском округе.

«Выборы депутатов законодательных органов будут в 11 субъектах РФ. У нас эти выборы были в прошлом году, но в этом году мы в Елабужском округе №37 выбираем одного депутата в Госсовет», — отметил Кондратьев.

По его словам, самый большой объем работы предстоит на выборах органов местного самоуправления. В Татарстане будут «разыгрываться» 7 712 мандатов. Основное внимание будет приковано к Казани, где выберут 50 депутатов, из них 25 по одномандатным округам, 25 по спискам.