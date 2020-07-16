Памфилова: проведение выборов за несколько дней требует переноса единого дня голосования

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.

«Оязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть [в этой ситуации], — это сентябрь», — цитирует ее ТАСС.

Вчера Государственная дума приняла во втором чтении поправки, которые предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Решение о проведении голосования в течение нескольких дней будет принимать избирательная комиссия. Максимальная продолжительность голосования составит три дня.