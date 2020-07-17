В Казани отменили крестный ход

В Казани отменили традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией матери. Он должен был пройти 21 июля.

Вместо этого 20 и 21 июля в столице Татарстана пройдут всенощное бдение и Божественная литургия на центральной площади перед собором Казанской иконы Божией матери. Начало всенощного бдения запланировано на 17 часов 20 июля, начало литургии — на 9 часов 21 июля.

Богослужения в Казанско-Богородицком мужском монастыре возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Между тем вчера в Екатеринбурге стартовали крестные ходы, приуроченные к царским дням.