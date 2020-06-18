В Казани крестный ход в честь явления иконы Божией Матери пройдет 21 июля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполком Казани одобрил проведение крестного хода в честь праздника явления иконы Божией Матери, который отмечается 21 июля. В этот день по маршруту шествия будет ограничено движение транспорта.

Однако в постановлении указано, что проведение крестного хода «будет возможно в случае улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничительных мероприятий».

УМВД по Казани рекомендовано обеспечить порядок, Управлению здравоохранения — обеспечить медобслуживание.

Согласно документу, еще с восьми часов вечера 20 июля будет ограничено движение по проезжей части улицы Миславского, на участке от Карла Маркса до Большой Красной. Она будет закрыта до 13.00 21 июля.

Также с 10.00 до 13.00 21 июля будут перекрыты следующие участки улиц:

— ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

— ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

— съезда с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная;

— ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

— съезда с пл.Тысячелетия на ул. Батурина;

— съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

— ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

— ул. Большая Красная, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

— ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;

— ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большая Красная (при необходимости);

— ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Напомним, что представители Татарстанской митрополии ежегодно проводят крестный ход в честь праздника обретения иконы Казанской Божией Матери.