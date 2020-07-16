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В Екатеринбурге пройдут крестные ходы в честь царской семьи

09:23, 16.07.2020 1
В Екатеринбурге пройдут крестные ходы в честь царской семьи
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 16 июля в Екатеринбурге начнутся крестные ходы, приуроченные к царским дням.

Первый крестный ход начнется в 13.00 (11.00 по мск) и будет проходить до 15.00. Маршрут верующих будет следующим:

  • ж/д станция Шарташ — ул. Куйбышева — ул. Восточная — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова — ул. Карла Либкнехта, Храм-Памятник на Крови.

В 16.30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови состоится всенощное бдение. Массовое шествие, приуроченное к царским дням, состоится после ночной литургии в Храме-Памятнике на Крови. По традиции верующие собираются не только внутри церкви, но и снаружи.

После завершения службы, примерно в 02.30 верующие начнут шествие от Храма-Памятника на Крови до монастыря в честь Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. Паломники пройдут по следующему маршруту:

  • ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Бебеля — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Отметим, что крестные ходы в честь царской семьи пройдут во время пандемии коронавируса.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выступили против проведения мероприятий, приуроченных к царским дням, сообщало издание Znak.com.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:56
    а зачем улицы закрывать?? царская семья сколько людей заставила умерать от голода от нищеты итд. пусть по тротурам ходять
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