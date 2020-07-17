В Казани Следком просит ареста экс-министра экологии Татарстана

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство об аресте экс-министра экологии РТ и бывшего главы Буинского района. Следком по РТ просит ареста 68-летнего Агляма Садретдинова в качестве обвиняемого по делу об убийстве 2003 года.



Накануне Садретдинова задержали в здании того же райсуда, а позже следователи допросили его в качестве подозреваемого и предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству помощника депутата Госдумы Рашида Садыкова. Показания против задержанного дали уже осужденные за то убийство буинский бизнесмен Маскуд Назмиев и член казанской ОПГ «Квартала» Виталий Токинов.

Сам бывший министр вину не признал. По данным «Реального времени», на допросе он настаивал, что конфликтов с покойным не имел в отличие от Маскуда Назмиева.

Адвокат обвиняемого считает его задержание незаконным.