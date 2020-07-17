Адвокат экс-министра экологии Татарстана считает его задержание незаконным

Фото: скриншот видео СКР

Агляма Садретдинова задержали через 8 минут после оглашения решения суда, которое должно было вступить в силу либо через 10 дней, либо по итогам апелляции. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат бывшего министра экологии Татарстана Равиль Туктаров, назвав случившееся «следствием вседозволенности».



По мнению защитника, постановление 2010 года о прекращении уголовного преследования не утратило юридической силы, а значит, и задержание, и последующие следственные действия с его клиентом незаконны.

Напомним, вчера Советский райсуд Казани дал добро на возобновление следственных действий, и Садретдинова задержали на выходе из зала суда в качестве подозреваемого по делу об организации убийства 2003 года в Буинске. В Следкоме его допросили и предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству. Бывший министр и бывший глава Буинского района вину отрицает, настаивает — его оговорили.

Делом занимается замруководителя 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов.