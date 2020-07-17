«Стрела» вышла в четвертьфинал Кубка России по регби

«Стрела» дома обыграла пензенский «Локомотив» (31:28) в рамках Кубка России по регби.

Казанцы на правах хозяев первыми открыли счет благодаря точному удару Мараиса. Но усилиями Бродзелли и Сботова гости вышли вперед и ушли на перерыв, ведя с небольшим преимуществом на табло.

Во второй части игры казанцы прибавили давление, и их усилия не прошли даром. Точная попытка Греффа и успешные пенальти Мараиса помогли «Стреле» добыть итоговую победу.

Таким образом, команда Джей Пи Нила вышла в четвертьфинал турнира.

Подробнее о ходе матча в Казани между «Стрелой» и «Локомотивом» из Пензы можно почитать в материале «Реального времени».