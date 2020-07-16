Хованов: «Не исключено, что я проведу в «Ак Барсе» два сезона»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов рассказал о деталях своего однолетнего контракта с казанским клубом.

— Никаких гарантий нет и быть не может. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Но при этом мне объяснили, что в казанском клубе сейчас очень пристально следят за молодыми, доверяют им, так что моя работа не останется без внимания.



Уверен, что если и отправят в Высшую лигу, то не на весь сезон. Кроме того, «Барс» тоже находится в Казани, буду у всех на виду, — сказал Хованов.



Также новичок казанцев сообщил, что при некоторых обстоятельствах он сможет остаться в «Ак Барсе» еще на один хоккейный сезон. Такое произойдет, если «Миннесота» согласится оставить Хованова в России.

— Допустим, в «Миннесоте» посчитают, что мне еще надо набраться опыта. Тогда я снова вернусь в Казань. Но при этом в «Ак Барсе» тоже заявили, что если я буду прогрессировать в этом сезоне, буду готов для НХЛ, то они спокойно отпустят меня, — сказал Хованов.

При этом сам хоккеист намерен побороться за место в основном составе «Миннесоты» и по возможности хочет вернуться в НХЛ.

Напомним, 20-летний хоккеист подписал с казанским «Ак Барсом» двусторонний контракт на один год.

Ранее Хованов 3 года выступал в юниорской лиге Квебека, где играл за «Монктон». В его составе россиянин набрал 99 (32+67) очков в 51 матче. Александр считается одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России.

Подробнее о перспективах Хованова в «Ак Барсе» можно почитать в материале «Реального времени».