Один из самых талантливых молодых центрфорвардов России перейдет в «Ак Барс»

Российский нападающий «Миннесоты» Александр Хованов близок к переходу в «Ак Барс», сообщает инсайдер издания The Athletic Майкл Руссо.

По данным источника, клуб НХЛ отпустит игрока в Казань на один сезон. При этом Хованов должен будет вернуться в «Миннесоту» в середине следующего года. Это стало возможно в связи с ситуацией с сезоном АХЛ 2020/21, розыгрыш которого может быть отменен. Если же в КХЛ сдвинут сроки проведения плей-офф, Хованов вернется только в мае.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанцы ведут переговоры с Александром Ховановым и Евгением Свечниковым. Оба являются воспитанниками казанской команды.

20-летний Хованов последние три года провел в юниорской лиге Квебека, где играл за «Монктон». В его составе россиянин набрал 99 (32+67) очков в 51 матче. Александр считается одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России.