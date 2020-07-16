«Рубин» сыграет в Казани с «Ростовом»

В четверг на стадионе «Ак Барс Арена» казанский «Рубин» примет «Ростов» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Гости подходят к этому матчу не в лучшей игровой форме. Ростовчане не могут победить на протяжении последних четырех встреч, набрав в них лишь 3 очка.

«Рубин», напротив, находится в отличной форме. После 28 сыгранных туров казанский клуб набрал 34 очка и занимает 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. После ничьей в Москве с ЦСКА команда Слуцкого обеспечила себе участие в следующем чемпионате России.

Матч 29-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится 16 июля в Казани. Игра на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 18.00. Ранее встреча была перенесена на один день из-за затруднений, связанных с работой системы видеоповторов VAR.