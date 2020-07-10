Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR

Домашний матч казанского «Рубина» против «Ростова» в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.

Такое решение принято из-за сложности с организацией работы системы видеопомощи арбитрам (VAR). Также перенесен матч в Москве между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. Бюро исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь — два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18.00, московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнется в 20.30», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, накануне «Рубин» дома обыграл «Краснодар» (1:0) благодаря победному голу полузащитника казанцев Дениса Макарова. Благодаря этой победе казанцы набрали 33 очка и продолжили бороться за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Подробнее о ходе встречи, прошедшей на «Ак Барс Арене», можно почитать в материале «Реального времени».