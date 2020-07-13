«Рубин» гарантировал себе участие в следующем сезоне РПЛ

«Рубин» обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ), обезопасив себя от вылета в ФНЛ.

После ничьей с ЦСКА (1:1) в активе казанской команды стало 34 очка, что на 7 очков больше, чем у идущих на 15-м месте «Крыльев Советов», и на 10 баллов, чем у «Оренбурга» (16-е место в РПЛ). Таким образом, за два тура до конца чемпионата «Рубин» сохранил прописку в высшем дивизионе страны.

Напомним, в декабре 2019 года «Рубин» сменил свой тренерский штаб, заменив Романа Шаронова на Леонида Слуцкого. Под руководством нового тренера казанцы сыграли 9 матчей, одержав них 4 победы, 3 раза сведя игру вничью и потерпев два поражения.

Подробнее об итогах матча с московским ЦСКА можно почитать в материале «Реального времени».