Инфраструктура аэропорта Казани полностью готова к возобновлению авиасообщения с Турцией

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила на брифинге, что транспортная инфраструктура аэропорта Казани полностью готова к возобновлению авиасообщения с Турцией.

По ее словам, вопрос разрешения возобновления международных перевозок находится в компетенции федеральных органов.



Вчера Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами с 15 июля. Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал, что авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между странами.