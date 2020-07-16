Новости бизнеса

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Инфраструктура аэропорта Казани полностью готова к возобновлению авиасообщения с Турцией

09:47, 16.07.2020
Инфраструктура аэропорта Казани полностью готова к возобновлению авиасообщения с Турцией
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила на брифинге, что транспортная инфраструктура аэропорта Казани полностью готова к возобновлению авиасообщения с Турцией.

По ее словам, вопрос разрешения возобновления международных перевозок находится в компетенции федеральных органов.

Вчера Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами с 15 июля. Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал, что авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между странами.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем