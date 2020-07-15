ИТ-директора «Почты России» отправили под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергея Емельченкова.

ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова обвиняют в превышении полномочий. По мнению следствия, «Почте России» нанесен ущерб на сумму больше 67 млн рублей, передает «Интерфакс». По решению суда Емельченков пробудет под домашнем арестом до 13 сентября 2020 года.

Свою вину он не признает. Защита настаивает на необоснованности обвинения.

Напомним, что «Почта России» сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении своего ИТ-директора.

