«Почта России» сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении своего ИТ-директора

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.



По какой именно статье возбудили уголовное дело в отношении Емельченкова, не уточняется. «Почта России» заявила, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.

Ранее о задержании Емельченкова сообщили СМИ. Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором.

Емельченков является заместителем генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, членом правления АО «Почта России» с октября 2019 года.