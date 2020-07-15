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Происшествия

«Почта России» сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении своего ИТ-директора

10:38, 15.07.2020
«Почта России» сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении своего ИТ-директора
Фото: realnoevremya.ru

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

По какой именно статье возбудили уголовное дело в отношении Емельченкова, не уточняется. «Почта России» заявила, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.

Ранее о задержании Емельченкова сообщили СМИ. Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором.

Емельченков является заместителем генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, членом правления АО «Почта России» с октября 2019 года.

Происшествия
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