Два представителя «Уфы» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов.

«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», — сказал Мурзагулов.

Таким образом, несмотря на наличие заболевших в составе «Уфы», матч 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» состоится.

Напомним, ранее после игры с «Локомотивом» (1:1) пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила об одном случае заражения коронавирусом в «Уфе». В самом уфимском клубе умолчали факт наличия положительного теста среди игроков.

Это уже второй случай, когда уфимцы замалчивают факт заражения коронавирусом. В прошлый раз пресс-служба «Уфы» подтвердила слухи о заболевании COVID-19 только спустя несколько дней после матча с «Тамбовом».