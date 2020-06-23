В «Уфе» признались в нарушении регламента РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов официально подтвердил информацию о заражении одного из футболистов команды до матча с «Тамбовом» (2:1). Клуб скрыл этот факт от общественности, но руководитель уфимцев заявил, что башкирский Роспотребнадзор разрешил провести игру 23-го тура РПЛ.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», — выступил Газизов.

Таким образом, «Уфа» нарушила регламент проведения матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ). Согласно предписаниям Роспотребнадзора и РФС клуб обязан был отправить карантин всех, кто каким-то образом контактировал с зараженным футболистом.

При этом, по данным некоторых источников, футбольные власти были заранее уведомлены о заболевании футболиста «Уфы», но уфимцам было дано разрешение на проведение встречи с «Тамбовом» (2:1).

Напомним, что ранее из-за заражения коронавирусом сразу шести игроков «Ростову» пришлось выставить на матч 23-го тура против «Сочи» воспитанников академии. Юноши ростовского клуба уступили с разгромным счетом 1:10, а сама ситуация вызвала бурю возмущения общественности по всему миру.