В РПЛ рассказали о заболевшем коронавирусом в «Уфе». Клуб не стал объявлять о произошедшем

Пресс-служба российской Премьер-лиги (РПЛ) сообщила об одном случае заражения коронавирусом в «Уфе». В других клубах РПЛ заболевших COVID-19 не обнаружено.

«По последним данным, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал, и предписало ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — говорится в сообщении лиги.

В уфимском клубе никак не комментируют факт заражения коронавирусом. Отметим, что в матче 28-го тура в заявку «Уфы» не попали сразу несколько ведущих игроков команды. Несмотря на важность поединка с московским «Локомотивом», игру пропустили лидер обороны Неделчару, защитники Никитин, Йокич и Табидзе, а также нападающий Кротов. Главный тренер «Уфы» Евсеев заявил, что они получили травмы.

Это уже второй случай, когда уфимский клуб замалчивает факт заражения коронавирусом. В прошлый раз пресс-служба «Уфы» подтвердила слухи о заболевании COVID-19 только спустя несколько дней после матча с «Тамбовом».