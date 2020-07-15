Тарасов: «Рубин» свою задачу на этот сезон выполнил, мы сохранили место в РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что казанский клуб выполнил задачу на сезон-2019/20 и поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Много раз уже играл с «Ростовом», хорошая команда, она будет выполнять свои задачи, мы — свои. В принципе, мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в Премьер-лиге. Это не означает, что мы выйдем недонастроенные, мы хотим выиграть. Чем выше место в таблице мы займем, тем лучше будет для нас. Так что готовимся серьезно», — сказал Тарасов.

Также футболист рассказал о своей адаптации в казанской команде. По его словам, он чувствует себя в Казани как дома.

«Думаю, я давно влился в коллектив, Часто делюсь с женой, рассказываю, что нахожусь в команде как дома. Это не только футболистов касается, а всех: кто стирает форму и так далее. Отношение потрясающее на базе, домашняя обстановка», — приводит слова Тарасова пресс-служба казанского клуба.

Матч 29-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится 16 июля в Казани. Игра на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 18.00. Ранее встреча была перенесена на один день из-за затруднений, связанных с работой системы видеоповторов VAR.

Напомним, Тарасов перешел в «Рубин» зимой нынешнего года. В текущем чемпионате России по футболу он провел за казанский клуб три матча, во всех из них выходя на замену.

Подробнее о наиболее интересных встречах 29-го тура можно почитать в материале «Реального времени».