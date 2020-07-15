Главное к утру: в Татарстане запретили пребывание в лесах, «хрустальная леди» потеряла ребенка
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 июля.
- «Единая Россия» выдвинула кандидатуру сенатора от Татарстана Олега Морозова на допвыборы в Госдуму. Морозов будет бороться за депутатский мандат погибшего в авиакатастрофе под Казанью Айрата Хайруллина.
- Сын Лилии Тимергалеевой, которую называют «хрустальной леди», умер. Он прожил меньше месяца.
- Стало известно, как пройдет Курбан-байрам в Татарстане в условиях коронавируса. Мечети смогут принять не более 100 человек. Остальным придется прочитать намаз на улице. У каждого должен быть личный молитвенный коврик, перчатки и маски.
- Кабинет министров Татарстана на 21 день ограничил пребывание граждан в лесах и въезд в леса на автомобилях. Ограничения действуют на территории Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Бугульминского, Буинского. Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского лесничеств Татарстана.
- Минцифры Татарстана показало, какой была бы Казань, если бы кабели не прятали в землю.
- Вчера вечером в Казани прошла гроза. Пользователи соцсетей опубликовали фото- и видео стихии.
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