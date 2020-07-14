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«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Олега Морозова на допвыборы в Госдуму

19:22, 14.07.2020
«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Олега Морозова на допвыборы в Госдуму
Фото: tatarstan.er.ru

Генеральный совет партии «Единая Россия» утвердил кандидатуру сенатора от Татарстана Олега Морозова на участие в выборах в Госдуму России. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Сообщается, что член Совета Федерации РФ Олег Морозов намерен побороться за депутатский мандат погибшего в авиакатастрофе под Казанью Айрата Хайруллина.

«Хочу пройти еще раз политическую школу Госдумы. Я посмотрел тот документ — программно-идеологические задачи партии, которые представил сегодня Андрей Турчак. Могу сказать, что это та матрица, которую сегодня каждый может применить в своем регионе», — сказал Морозов.

Напомним, что дополнительные выборы в Госдуму планируют провести 13 сентября.

Общество Татарстан
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