Власти Татарстана ограничили въезд в леса
Кабинет министров РТ ввел ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в леса на автомобилях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Ограничения действуют на территории Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Бугульминского, Буинского. Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского лесничеств Татарстана.
Ограничения будут действовать 21 день. Контроль возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.
Ранее власти Татарстана закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования.
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