Минцифры РТ показало, как выглядела бы Казань, если бы кабели не прятали в землю

Фото: @DigitalTatar

Министерство цифрового развития Татарстана показало, как выглядела бы Казань, если бы ведомство вместе с мэрией не перемещали подвесные линии связи под землю.

Привет, @inde_io Вы писали об эстетике казанских заборов и обрезке деревьев.

Но посмотрите, как бы выглядела Казань, если бы мы вместе с мэрией не перемещали подвесные линии связи под землю! #Казань pic.twitter.com/EV4G6ZTRDO — Минцифра Татарстана (@DigitalTatar) July 14, 2020

На одной фотографии улица буквально увешана проводами-кабелями над дорогой. Вторая фотография показывает, как дело обстоит на самом деле.

«С 2011 года переведено 2 359,96 км (или 58,7% от всего количества)кабеля под землю. Это расстояние почти как от Москвы до Амстердама. Каждый год мы с операторами связи переводим несколько сотен км кабеля под землю», — объяснили в комментариях представители ведомства.

Ранее Минцифры РТ сообщало, что казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора.

