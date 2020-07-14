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Минцифры РТ показало, как выглядела бы Казань, если бы кабели не прятали в землю

22:08, 14.07.2020
Минцифры РТ показало, как выглядела бы Казань, если бы кабели не прятали в землю
Фото: @DigitalTatar

Министерство цифрового развития Татарстана показало, как выглядела бы Казань, если бы ведомство вместе с мэрией не перемещали подвесные линии связи под землю.

На одной фотографии улица буквально увешана проводами-кабелями над дорогой. Вторая фотография показывает, как дело обстоит на самом деле.

«С 2011 года переведено 2 359,96 км (или 58,7% от всего количества)кабеля под землю. Это расстояние почти как от Москвы до Амстердама. Каждый год мы с операторами связи переводим несколько сотен км кабеля под землю», — объяснили в комментариях представители ведомства.

Ранее Минцифры РТ сообщало, что казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора.

Общество Татарстан
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