Минцифры РТ показало, как выглядела бы Казань, если бы кабели не прятали в землю
Министерство цифрового развития Татарстана показало, как выглядела бы Казань, если бы ведомство вместе с мэрией не перемещали подвесные линии связи под землю.
Привет, @inde_io Вы писали об эстетике казанских заборов и обрезке деревьев.— Минцифра Татарстана (@DigitalTatar) July 14, 2020
Но посмотрите, как бы выглядела Казань, если бы мы вместе с мэрией не перемещали подвесные линии связи под землю! #Казань pic.twitter.com/EV4G6ZTRDO
На одной фотографии улица буквально увешана проводами-кабелями над дорогой. Вторая фотография показывает, как дело обстоит на самом деле.
«С 2011 года переведено 2 359,96 км (или 58,7% от всего количества)кабеля под землю. Это расстояние почти как от Москвы до Амстердама. Каждый год мы с операторами связи переводим несколько сотен км кабеля под землю», — объяснили в комментариях представители ведомства.
Ранее Минцифры РТ сообщало, что казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора.
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