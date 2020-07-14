В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровске в защиту Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акции в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать.

«Слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций», — передает RT его слова.

Также он допустил, что в ближайшее время в регионе увеличится количество новых случаев заражения COVID-19.

Представитель Кремля подчеркнул, что эмоциональный посыл жителей Хабаровского края понятен, потому что ситуация «действительно весьма нестандартная и очень резонансная».



В минувшие выходные в Хабаровске прошли несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Суд арестовал его на два месяца, свою вину он не признал.

