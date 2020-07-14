Черчесов определился с капитаном сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал капитана национальной команды на ближайшие матчи.

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба», — сообщил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, ранее стали известны даты проведения перенесенных контрольных встреч сборной России. Команда Станислава Черчесова оба матча проведет в гостях. 8 октября сборная России на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со шведами. Через месяц, 12 ноября, на арене «Зимбру» в Кишиневе российская команда встретится с Молдавией.

Контрольные встречи изначально были запланированы на конец марта, но из-за коронавируса их пришлось перенести.