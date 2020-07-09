Сборная Россия по футболу определилась с датами контрольных встреч

Сборная России по футболу определилась с датами проведения контрольных встреч против команд Швеции и Молдавии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда Станислава Черчесова оба матча проведет в гостях. 8 октября сборная России на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со шведами. Через месяц, 12 ноября, на арене «Зимбру» в Кишиневе российская команда встретится с Молдавией.

Точное время проведения матчей станет известно чуть позже.

Напомним, контрольные встречи изначально были запланированы на конец марта, но из-за коронавируса их пришлось перенести.