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Сборная Россия по футболу определилась с датами контрольных встреч

16:11, 09.07.2020
Сборная Россия по футболу определилась с датами контрольных встреч
Фото: realnoevremya.ru

Сборная России по футболу определилась с датами проведения контрольных встреч против команд Швеции и Молдавии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда Станислава Черчесова оба матча проведет в гостях. 8 октября сборная России на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со шведами. Через месяц, 12 ноября, на арене «Зимбру» в Кишиневе российская команда встретится с Молдавией.

Точное время проведения матчей станет известно чуть позже.

Напомним, контрольные встречи изначально были запланированы на конец марта, но из-за коронавируса их пришлось перенести.

СпортФутбол
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