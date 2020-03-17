Матчи футбольной сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены

Контрольные матчи сборной России по футболу против команд Швеции и Молдавии отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции», — сказал Мельников.

Кроме этого, отмене подлежат все российские футбольные соревнования и мероприятия, в том числе матчи и сборы национальных и профессиональных клубов.

Изначально встреча между сборными России и Швеции была запланирована на 28 марта в Стокгольме. С Молдавией российская команда планировала встретиться 31 марта в Кишиневе. Теперь эти матчи не состоятся.

Напомним, сегодня РФС приостановил чемпионаты Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до 10 апреля. Также из-за коронавируса на год перенесен чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти нынешним летом.