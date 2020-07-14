Боец Конор Макгрегор празднует 32-й день рождения

14 июля 1988 года родился ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор. Сегодня он празднует 32-летие.

Макгрегор выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Бывший чемпион организации в легком и полулегком весе. Провел 26 поединков, в четырех из которых проиграл, в том числе российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года. В единственном поединке в профессиональном боксе проиграл Флойду Мейвезеру.

Макгрегор известен не только своими бойцовскими способностями, но и поведением вне октагона. Он отличился многими скандальными выходками, например, позволял себе оскорбления в адрес дагестанцев и бросал стулья в автобус с российскими бойцами.

Ранее Макгрегор в Twitter почтил память Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца Хабиба Нургмагомедова.