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Конор Макгрегор: «Хабиб боится драться со мной. Дагестанцы бегут и боятся»

15:31, 24.10.2019
Конор Макгрегор: «Хабиб боится драться со мной. Дагестанцы бегут и боятся»
Фото: commons.wikimedia.org

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве обвинил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в трусости.

«Хабиб боится этого боя. Он не представляет Россию, ни разу не видел его с флагом. Он хочет победить того, с кем не дрался. Но он никогда не рискует, вообще. Люди хотят бой, его отец хочет бой, но не Хабиб.

Дагестанцы бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе, он даже убежал с пресс-конференции в Москве», — сказал Конор.

Напомним, что в октябре прошлого года Хабиб в бою с Макгрегором впервые защитил свой чемпионский титул, выиграв у ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. После этого поражения ирландец в боях участия не принимал.

Спорт
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