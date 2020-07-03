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Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

23:44, 03.07.2020
Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова
Фото: flickr.com / Andrius Petrucenia

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор почтил память Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нургмагомедова.

«Утрата отца, тренера и преданного спортивного болельщика. Соболезнования и покойся с миром Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.

Напомним, сегодня стало известно о кончине отца Хабиба Нурмагомедова. Свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

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