Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор почтил память Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нургмагомедова.
«Утрата отца, тренера и преданного спортивного болельщика. Соболезнования и покойся с миром Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020
Напомним, сегодня стало известно о кончине отца Хабиба Нурмагомедова. Свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дагестана Артем Здунов.Спорт
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