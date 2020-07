Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор почтил память Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нургмагомедова.

«Утрата отца, тренера и преданного спортивного болельщика. Соболезнования и покойся с миром Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.