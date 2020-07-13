Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Свою вину он не признает, рассказал ТАСС его адвокат Иван Павлов.

Сафронова задержали 7 июля. По версии ФСБ, Иван Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

В частности, его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Преступление, которое, по версии следствия, совершил Иван Сафронов, произошло во время его работы в «Коммерсанте».



Лефортовский суд Москвы 7 июля избрал Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц и 30 суток. Он будет находиться под стражей до 6 сентября. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 16 июля.

