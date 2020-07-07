Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ о заключении под стражу советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене.

Он будет находиться под стражей до 6 сентября.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», — передает ТАСС слова судьи Сергея Рябцева.

Защита Сафронова намерена обжаловать арест. Обвинение советнику главы госкорпорации «Роскосмос» планируется предъявить 13 июля.

Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии ФСБ, журналист передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО.